Salzgitter (ots) - Versuchter Einbruch und Einbruch in Vereinsheime Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße und Dieselstraße Zeit: Freitag, 23.11.2018, 19:30 Uhr - Samstag, 24.112018, 10:30 Uhr Hergang: Durch zurzeit unbekannte Täter wurden im Tatzeitraum zwei Vereinsheime von Kleingartenanlagen in Salzgitter-Bad angegangen. Der oder die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim einer Kleingartenanlage an der Braunschweiger Straße zu verschaffen, was jedoch auf Grund der massiven Sicherung der Türen und Fenster misslang. Durch den oder die Täter wurde jedoch nicht geringer Sachschaden verursacht. Bei dem Vereinsheim einer Kleingartenanlage an der Dieselstraße hatten der oder die Täter mehr Erfolg. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumen, was ebenfalls zu einem nicht geringen Sachschaden führte. Zum Wert des Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen bitte telefonisch an das PK Salzgitter-Bad unter 05341/825-0

Versuchter Pkw-Diebstahl Ort: 382259 Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze Zeit: 24.11.2018, 14:10 - 14:25 Uhr Hergang: Ein zurzeit unbekannter Täter öffnete im Tatzeitraum auf unbekannte Art und Weise einen auf einem Parkstreifen der Straße Hinter dem Salze zum Parken abgestellten blauen Pkw VW Golf mit Hildesheimer Kennzeichen. Anschließend nahm er den Pkw auf ebenfalls unbekannte Art und Weise in Betrieb und fuhr diesen in Sichtweite auf einen anderen Abstellplatz außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums, wo er von dem 41-jährigen Geschädigten aufgefunden wurde. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341/825-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Bernhard, PHK

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell