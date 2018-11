POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 24.11.2018 - 25.11.2018, 07:00 Uhr

Salzgitter (ots) - Trunkenheit im Straßenverkehr Zeit: Samstag 24.11.2018, um 17.40 Uhr Ort: Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, Höhe Suthwiesenstraße Hergang: Nach Überfahren des begrünten Mittelstreifens wird der 69-jährige Fahrzeugführer anschließend angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Da noch weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Zeit: Samstag, 24.11.2018, um 15.55 Uhr Ort: Salzgitter, Bruchmachtersenstraße Hergang: Während der Fahrt kommt es zwischen der 29-jährigen Fahrerin eines Opel Zafiras und ihres mutmaßlich alkoholisierten, 38-jährigen Beifahrers, zum Streit. Dieser zieht dann während der Fahrt den Zündschlüssel aus dem Zündschloss. Die Fahrerin kann den Pkw im Anschluss, trotz eingerasteter Lenkradsperre und fehlender Bremskraftunterstützung, nur mit Mühe zum Stehen bringen. Der Beschuldigte entfernte sich anschließend unter Mitnahme des Pkw-Schlüssels vom Tatort. Im Pkw befanden sich weiterhin die 9 und 4 jährigen Kinder der Fahrzeugführerin.

Tankbetrug Zeit: Samstag, 24.11.2018, 12.00 Uhr Ort: Tankstelle in der Gustav-Hagemann-Straße Hergang: Ein zur Zeit noch unbekannter Täter betankte seinen älteren Opel Zafira mit Kraftstoff im Wert von 50,15 EUR und entfernte sich anschließend vom Tankstellengelände ohne den fälligen Betrag zu entrichten. An dem Pkw befanden sich Kennzeichen, die kurz zuvor von einem Mazda im Amboßweg entwendet wurden.

Gefährliche Körperverletzung Zeit: 24.11.2018, 21.25 Uhr Ort: Albert-Schweitzer- Straße, Bereich City-Carree Hergang: Zum Vorfallszeitpunkt gerieten zwei Personengruppen aus bislang nichtigen Gründen in Streit. In der Folge kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierdurch wurden ein 50-jähriger Seesener durch Schläge mit einem Gegenstand am Kopf, sowie sein 23-jähriger Begleiter aus Salzgitter, durch Faustschläge, verletzt. Beide wurden mittels Rtw, zwecks weiterer ärztlicher Versorgung, dem hiesigen Klinikum zugeführt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter Tel.: 05341-1897-0, in Verbindung zu setzen.

