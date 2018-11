Wolfenbüttel (ots) - 1. Einbruch, Dorstadt, Harzstraße, Fr., 23.11.2018/15:30 Uhr bis Sa., 24.11.2018/09:50Uhr

Zur Tatzeit drang unbekannte Täterschaft in die Werkstatt eines Autohandels ein und entwendete mehrere Werkzeugkisten mit div. Werkzeug sowie KFZ-Zubehör. Der Geschädigte bezifferte das Stehlgut mit 2145EUR.

2. 2 x Trunkenheit im Verkehr, (a) Alter Weg/Wolfenbüttel und (b)L627, (b)Sa., 24.11./17:20 Uhr und (a)So., 25.11./04:10Uhr

(a)Ein 19jähriger Wolfenbütteler führte einen Pkw unter 1,63 Promille. Es folgten Blutentnahme und Strafverfahren.

(b)Ein 59jähriger Braunschweiger führte ein Fahrrad unter 1,77 Promille. Es folgten Blutentnahme und Strafverfahren

3. Fahrt unter Drogeneinfluss, Jägermeisterstraße/Wolfenbüttel, Sa., 05:00Uhr

Ein 24jähriger Mann aus Hötensleben führte einen Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Amphetaminen und Extasy stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er keinen besaß. Hierfür wurde ein zweites Strafverfahren eröffnet.

4. Betrunkene Person mit verbotenen Gegenständen, Melanchtonstraße/Wolfenbüttel, Sa., 24.11./21:00Uhr Am o.g. Ort wurde ein 50jähriger Mann aus Wittmar liegend und mit blutender Kopfplatzwunde festgestellt. Der hilflose Mann wurde durch Rettungskräfte dem Klinikum zugeführt. Dort wehrte sich der Mann gegen sämtliche Maßnahmen und musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Zudem führte der Mann zwei verbotene Messer mit, so dass ihn hierfür ein Verfahren erwartet.

