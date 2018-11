Wolfenbüttel (ots) - Gielde: Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Sonntag, 25.11.2018, gegen 20:00 Uhr

Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Autofahrer war mit seinem Auto auf der Kreisstraße 85 in Richtung Gielde unterwegs. Hier geriet er kurz vor der Ortschaft Gielde beim Durchfahren einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 5000,-- Euro, es musste abgeschleppt werden.

