Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 15.02.2025

Goslar (ots)

Brand in Bad Harzburg

Am 14.02.2025, gegen 21:24 Uhr, kam es in einem überdachten Innenhof in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg zwischen einer Bar und einem Wohnhaus aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Der Brand breitete sich anschließend in einem der Gebäude aus. Es ist kein Personenschaden entstanden. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 50.000EUR geschätzt. Durch die Polizei Goslar wurde eine Brandermittlung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05321/339-0 bei der Polizei Goslar zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell