POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 02.01.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW:

Am 01.01.2023, gegen 10:00 Uhr, erhielten die Beamten des PK Seesen den Auftrag sich in die Straße "Burgberg" in Seesen zu begeben. Es sei hier zu einer Sachbeschädigung an einem PKW gekommen. Der PKW habe ordnungsgemäß in der o.g. Straße geparkt. Beschädigt wurde die Heckscheibe des PKW. Den Tatzeitraum grenzte die Geschädigte zwischen dem 31.12.2022 (12:00 Uhr) und dem 01.01.2023 (00:30 Uhr)ein. Hinweise auf einen Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Die Polizei Seesen bittet mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

