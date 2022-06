Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 09.06.2022

Goslar (ots)

Einbruch in die Mensa der TU Clausthal

Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwochmorgen, gegen 04 Uhr, durch Aufhebeln von Fenstern in die Uni-Mensa ein und gingen mehrere Behältnisse und Automaten an. Vor dem Gebäude wurde versucht einen Zigarettenautomaten aufzuflexen. Zudem wurde ein Feuerlöscher im Gebäude entleert. Die durch einen Sicherheitsunternehmen alarmierte Polizei konnte keine Täter mehr am Tatort feststellen. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden auf ca. 8000 Euro.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell