Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am 31.01.2020, 08.44 Uhr, in Vienenburg:

Der 39jährige Fahrer eines Daimler-Lkw fuhr rückwärts auf dem Rewe-Kundenparkplatz an der Wiedelaher Straße in Richtung des Marktgebäudes. Im gleichen Moment wollte der 31jähriger Fahrer eines Toyota RAV 4 aus einer Parkbox ausparken und setzte zurück. Dabei kam es dann zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden am Toyota, wobei die Gesamtschadenshöhe für beide Fahrzeuge auf ca. 3000,- Euro geschätzt wird. Beide Beteiligte machen widersprüchliche Angaben zum Unfall, daher werden Zeugen, die den Unfall gesehen haben, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

