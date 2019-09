Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den 15.08.19

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Samstag, dem 14.09.19, um 20.25 Uhr, ereignete sich in Bad Harzburg auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Str. ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 40jährige Radfahrer aus Bad Harzburg fuhr auf dem Gehweg der Dr.-Heinrich-Jasper-Str. in Richtung stadtauswärts. In Höhe des Nettomarktes kreuzte er die Fahrbahn und stieß dabei mit einem in Richtung Innenstadt fahrenden Kleinbus eines 38jährigen Halberstädters zusammen, obwohl dieser noch eine Vollbremsung vollzog. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der Kleinbus war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000, -- EUR. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Bei ihm wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoltest ergab einen Wert von 2,90 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Radfahrer wurden ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Verbindung mit Alkohol eingeleitet.

Hertrampf, PHK

