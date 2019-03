Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.03.2019, 13:05 Uhr

Peine (ots)

Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich an Straßenböschung. Am 09.03.2019, gegen 11:50, befuhr ein 35-jähriger aus Wendeburg-Meerdorf mit seinem VW Caddy die Kreisstraße 70 in Richtung Wendeburg. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn und geriet in die Böschung links der Straße. Vermutlich rutschte der Pkw anschließend die Böschung abwärts, überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Der durch den Unfall verletzte Fahrzeugführer wurde ins Klinikum Peine verbracht, am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Pkw durch das Abschleppunternehmen musste die K7 zeitweise vollständig gesperrt werden. Am Unfallort war ein Rüstwagen der freiwilligen Feuerwehr Wendeburg, der Rettungsdienst mit Notarzt sowie insgesamt drei Funkstreifenwagen der Polizei im Einsatz.

