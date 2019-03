Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 04.03.2019.

Goslar (ots)

Raubüberfall auf Wettannahmestelle

Am Abend des 03.03.2019 betraten zwei bislang unbekannte männliche Personen eine Wettannahmestelle im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Zu diesem Zeitpunkt war der 71jährige Angestellte damit beschäftigt, den Tagesabschluss zu machen. Die beiden Täter zwangen den Mitarbeiter unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe der Tageseinnahmen. Diese händigte der Mitarbeiter aus. Anschließend verließen die Täter die Wettannahmestelle in unbekannte Richtung. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05321/339-0 bei der Polizei zu melden.

Kinder-Mountainbike gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Donnerstagabend, 23.00 Uhr, bis Freitagvormittag, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein auf einem Grundstück im Fillerbrunnen und an ein anderes Fahrrad mit einem Zahlenschloß gesichert abgestelltes Kinder-Mountainbike Bulls Tokee 24, grüner Aluminium-Rahmen, 32er Rahmengröße, 24er Reifengröße, 18er Kettengangschaltung, ausgestattet mit Suntour M-3010-P Gabel, Shimano RD-TY 300/Tekto V-Brake Bremse, Batterie, Beleuchtungsset, Steckblechset und Rückstrahlern. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug aufgebrochen.

Vienenburg. In der Zeit von Samstagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.32 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen am Fahrbahnrand der Lierestraße/Ecke Brückenstraße ordnungsgemäß abgestellten blauen Daimler-Benz Vito mit GS-Kennzeichen ein und entwendeten mehrere Makita-Akkubaumaschinen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Ein ordnungsgemäß abgestellter dunkler Kia Ceed mit GS-Kennzeichen wurde am Donnerstag, entweder zwischen 05.50 und 15.00 Uhr, auf dem Großraumparkplatz eines Chemieunternehmens in der Straße Im Schleeke oder in der Zeit zwischen 15.30 und 19.00 Uhr in einer Parkbucht im Irene-Rollwage-Weg durch ein Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Kontrolle.

Bad Harzburg. Eine am vergangenen Sonntag, zwischen 09.30 und 17.30 Uhr, von der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar eine Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der B 4, 60 km/h-Beschränkung zwischen Torfhausberg und Bad Harzburg, Fahrtrichtung Bad Harzburg, durch. Das erschreckende Ergebnis: 826 Verstöße, davon 312 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige (werden gefertigt ab einer Überschreitung von 21 km/h), 8 Fahrverbote und 514 Verwarngelder. Spitzenreiter war übrigens ein Pkw-Fahrer mit 124 km/h. Die Kontrollmaßnahmen werden fortgesetzt.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell