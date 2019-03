Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Abgeglittener Holztransporter im Nationalpark

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Braunlage: Zu einem größeren Einsatz kam es am 02.03.2019 gegen 11:30 Uhr am Wurmberg. Auf der schneebedeckten Fahrbahn rutschte der 33-jährige Fahrer des Holztransporters von einem Forstweg weg und einen Abhang herunter. Hierbei kippt das Fahrzeug auf die Seite. Passanten sind glücklicherweise kurze Zeit später vor Ort und alarmieren die Rettungskräfte. Um die leicht verletzten Insassen zu befreien, arbeiteten die Feuerwehr Braunlage, die Bergwacht, der Rettungsdienst, der Notarzt und die Polizei Hand in Hand. Der schwer zugängliche Ereignisort befindet sich oberhalb der Bärenbrücke und ist in der Folge auch Treffpunkt von Mitarbeitern der Landesforst, des Nationalparks, der unteren Wasserbehörde sowie weiterer Firmen, die nun eine fachgerechte Bergung des Fahrzeugs organisieren müssen. Hierbei ist besondere Vorsicht geboten, da die Große Bode in unmittelbarer Nähe verläuft. (bm)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell