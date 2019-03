Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Sachbeschädigung an PKW

Goslar (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 01.03.2019, gegen 18.00 Uhr und Samstag, den 02.03.2019 ca. 05.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte/r Täter einen im Birkenweg in 38700 Braunlage abgestellten PKW Renault Megane in weiß einer 29jährigen Braunlagerin. Der oder die Täter schlugen mit einem unbekannten, vermutlich spitzen Gegenstand auf die Frontscheibe des PKW, so dass diese teilweise zersplitterte. Des Weiteren wurde eine Beschädigung an der Fahrertür festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 600,- Euro geschätzt. Wer Hinweise auf die Tat, bzw. den/die Täter geben kann, der wird gebeten sich bei der Polizeistation Braunlage unter der Telefonnummer 05520/93260 zu melden.

