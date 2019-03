Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 03.03.2019

Goslar (ots)

1. Warenbetrug

Eine 16jährige Geschädigte aus Seesen bestellte bereits am 09.02.2019 über ein Internetportal 1 Paar Turnschuhe und überwies / bezahlte den vereinbarten Betrag in Höhe von 50,- Euro. Nach der Überweisung des Geldes brach der Kontakt zum Verkäufer ab. Trotz Mahnungen und Fristsetzungen wurde bis zum heutigen Tage weder die Ware geliefert noch das Geld zurückgezahlt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am 02.03.2019, gegen 10:35 Uhr, befuhr eine 63jährige Fahrzeugführerin aus Lutter mit ihrem Pkw die B 248 aus Rtg. Seesen kommend und in Rtg. Lutter fahrend. In Höhe des Abschnittes 235, Station 0,4 kam sie vermutl. aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte leicht einen Baum, übeschlug sich und kam anschließend auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde duch die FFW Lutter und Hahausen geborgen und im Anschluß mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Hildesheim zugeführt. Am Pkw entstand wirtschaftl. Totalschaden in Höhe von ca. 15000,- Euro.

3. Wildunfall

Ein 65jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim befuhr am 02.03.2019, gegen 19:00 Uhr, mit seinem Pkw die K 61 aus Rtg. Ildehausen kommend und in Rtg. Seesen fahrend, als am VU-Ort plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn wechselte und vom Pkw erfaßt wurde. Das Tier verendete am Ort. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.(Ste.)

