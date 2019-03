Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Seesen für den Zeitraum 01.03.2019 bis 02.03.2019, 10:30 Uhr

Goslar (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 01.03.2019, gegen 01:45 Uhr, wurde ein 21-jähriger Seesener mit seinem Pkw in der Jahnstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass die Person unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Handtaschendiebstahl

Am Freitag kam es in der Seesener Stadtbücherei zum Diebstahl einer Handtasche. Zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren lenkten eine 83 Jahre alte Seesenerin ab, während ein dritter 16-jähriger ihre Handtasche von einem Tisch entwendete und die Flucht antrat. Die Mittäter konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten noch in der Bücherei gestellt und zur Dienststelle verbracht werden. Die Ermittlungen dauern an. Der geschädigten Dame entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Diebstahl einer Spielekonsole

Am Freitag, 01.03.2019, gegen 18:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine hochwertige Spielekonsole aus einem Elektrofachhandel in der Jacobsonstraße. Hierbei wurde der männliche Täter bei seiner Flucht von Mitarbeitern beobachtet, wie er in einen auf ihn wartenden Pkw stieg und in Richtung Lautenthaler Straße flüchtete. Der Täter konnte durch Zeugen beschrieben werden. Das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs konnte abgelesen werden. Durch Unterstützung der Polizeistation Herzberg konnte der entsprechende Täter ermittelt und aufgesucht werden. Die Spielekonsole wurde dort durch den 23-jährigen Herzberger ausgehändigt, zwecks Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt und im weiteren Verlauf dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Aussprache endet mit Einleitung mehrerer Strafverfahren

Am Freitag, 01.03.2019, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Kaspar-Bitter-Straße in Lautenthal zur Aussprache nach einem länger andauernden Streit zwischen einem 21-jährigen Mann aus Goslar und einem 30-jährigen Langelsheimer. Nach Angaben der Beteiligten fühlte sich der Langelsheimer derart durch den Goslarer bedroht, dass er mit einer widerrechtlich mitgeführten Paintball-Waffe in die Luft schoss. Nachdem die Seesener Polizei hinzugezogen wurde, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Den Goslarer erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung. Gegen den Langelsheimer wurden Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung eingeleitet. Die Paintball-Waffe wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 01.03.2019, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein Transporter mit Herforder Kennzeichen (HF) die Wilhelmshöher Straße in Seesen. Kurz hinter dem Abzweig zur Rustwiese, wendet der Transporter sein Fahrzeug und kollidiert beim Rückwärtsfahren mit dem ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 63-jährigen Seesenerin. Der Vorfall kann durch Zeugen beobachtet werden. Am Pkw der Seesenerin entstand Sachschaden. Wer konkretere Hinweise zum kompletten Kennzeichen des Transporters machen kann, möge sich bitte mit der Polizei Seesen unter 05381-944-0 in Verbindung setzen.

