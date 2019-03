Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 03.03.2019

Goslar (ots)

Bad Harzburg

1. Zu schnell in der Kurve Bad Harzburg. Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es in der Nacht auf den 03.03.2019 gegen 00.30 Uhr. Ein 27-jähriger Bad Harzburger befuhr mit seinem Seat Ibiza die Dr. Heinrich-Jasper-Straße in Richtung stadteinwärts/ Bahnhof. In der im örtlichen Sprachgebrauch "Bäcker Müller Kurve" genannten Linkskurve kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein und kam dann schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Ford Galaxy, welcher wiederum auf einen geparkten Skoda Octavia geschoben wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6500 Euro.

2. Glück im Unglück Bad Harzburg. Eine 39-jährige Bad Harzburgerin verließ am 02.03.2019 gegen 16 Uhr mit ihrem Renault Espace den Parkplatz eines Verbrauchermarktes und beabsichtigte, in die Straße Holzhof einzubiegen. Hierbei übersah sie ein 7-jähriges Mädchen, welches gerade mit ihrem Fahrrad den Gehweg befuhr. Trotz eines Zusammenstoßes zwischen Pkw und Fahrrad, blieb das Mädchen unverletzt. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

3. Unfall nach Vorfahrtsverletzung Bad Harzburg. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am 02.03.2019 gegen 13.30 Uhr auf der Breiten Straße in Schlewecke. Hierbei beabsichtigte eine 37-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Mitsubishi Outländer von der Straße Herbrink nach links in die Breite Straße in Richtung Harlingerode einzubiegen. Hierbei übersah sie allerdings eine 20-jährige Vienenburgerin, die mit ihrem Opel Corsa die Breite Straße stadteinwärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw, wodurch der Opel Corsa ins Schleudern geriet und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand eines Wohn- und Geschäftshauses kollidierte. Zum Glück wurde auch bei diesem Unfall kein Mensch verletzt. Der Sachschaden an den Pkw und der Hauswand wurde auf ca. 7500 Euro geschätzt.

4. Zaun beschädigt und weggefahren Vienenburg. In der Saarstraße kam es am 01.03.2018 zwischen 05.30 und 17.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte dabei mit seinem Fahrzeug den Gartenzaun eines Grundstücks und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher werden an die Polizeistation Vienenburg unter der Rufnummer 05324-2278 erbeten.

i.A. Schierarndt, POK

