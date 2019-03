Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.03.2019

Goslar (ots)

Diebstahl von Fahrradreifen und einem Fahrradkorb Am 03.03.2019, gegen 18.30 Uhr, wurde der Polizei durch eine Zeugin mitgeteilt, dass ein Mann von einem Fahrrad der Marke Hercules einen Korb abnahm und von einem weiteren Fahrrad der Marke Fischer die Reifen abmontiert hatte und mitnahm. Die Fahrräder waren in Seesen am Bahnhofsplatz an der dortigen Fahrradstellfläche im Bereich der Unterführung abgestellt. Der Mann konnte später mit den entwendeten Gegenständen festgestellt werden. Es handelte sich hierbei um einen 62-jährigen Mann aus Seesen. Die entwendeten Gegenstände wurden sichergestellt. Die Geschädigten stehen derzeit noch nicht fest. (Bür)

