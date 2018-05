POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Osnabrück (ots) - Am Montagabend kam es auf der Hansastraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann war gegen 18.10 Uhr mit einem Daimler Sprinter auf der Hansastraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Mühleneschweg bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 24-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

