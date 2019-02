Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 10.02.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 09.02.2019, gegen 11.50 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Lautenthaler Straße / Zimmerstraße /Harzstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. Dabei befuhr eine 79jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW die Zimmerstraße und wollte nach links auf die Lautenthaler Straße einbiegen. Allerdings übersah sie den vorfahrtsberechtigten PKW eines 45 Jahre alten Mannes aus Petersberg, der aus der Harzstraße kommend in Richtung Zimmerstraße fuhr. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, 09.02.2019, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 50jähriger Seesener mit seinem PKW die K 58 aus Bilderlahe kommend in Richtung Rhüden. Im Einmündungsbereich der K 58 zur K 53 erkannte er die verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge eines 48 Jahre alten Mannes aus Duderstadt und eines 32jährigen PKW-Führers aus Bad Wildungen zu spät. Bei dem Aufprall entstand an allen beteiligten Fahrzeugen Sachschaden, der sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro belaufen dürfte. (som)

Vekehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 09.02.2019, gegen 12.20 Uhr, befuhren drei PKW die K 61 auf der Umleitungsstrecke aus Richtung Hammershäuser Mühle kommend in Richtung Seesen. Als zwei Fahrzeuge aufgrund der Verkehrssituation anhalten mussten, fuhr ein 52jähriger Mann aus Wolfenbüttel mit seinem PKW auf. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 Euro. Eine 27jährige Frau aus Celle wurde aufgrund des Aufpralls leicht verletzt. (som)

