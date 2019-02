POL-GS: Polizeiinspektion Goslar, Pressebericht vom 09.02.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall

Goslar. Auf der Bundesstraße 6 zwischen Jerstedt und Kunigunde überholte am Freitag ein 62jähriger Mann aus Salzgitter ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Nach dem Überholvorgang scherte er nicht rechtzeitig nach rechts ein. Es kam zum Zusammenstoß seines Außenspiegels mit dem Außenspiegel des ihm entgegenkommenden PKW. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 800,00 Euro.

Beleidigung und Körperverletzung in Diskothek

Goslar. In einer Lokalität in der Marstallstraße kam es am Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr zu einer Beleidigung eines Türstehers durch einen 19jährigen Gast. Einem daraufhin erteilten Hausverbot kam der Gast nicht nach. Die sodann zur Durchsetzung des Hausverbotes hinzugezogenen Polizeibeamten wurden von dem Gast ebenfalls grob beleidigt. Es folgten zwei Strafverfahren gegen den 19jährigen. Gegen 03:00 Uhr geriet eine männliche Person mit einem Pärchen in Streit. Hierbei kam es anschließend zu einer Körperverletzung.

