POL-GS: POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 09.02.2019

Warenbetrug

Am 27.01.2019 erwarb ein 34 jähriger Seesener über die Plattform Ebay - Kleinanzeigen eine Kamera im Wert von 1010 EUR. Die geforderte Summe wurde an die Verkäuferin auf das angegebene Konto überwiesen, die Ware wurde jedoch nicht geliefert. Der Geschädigte konnte keinen Kontakt mehr zu der Verkäuferin herstellen und erstattete bei der Polizei Seesen eine Anzeige. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Unterschlagung sonstiger Sachen

Am 07.02.2019, um 14.58 Uhr, ließ eine 62 jährige Frau aus Wernigerode auf der Personaltoilette der Tank/Rastanlage Zainer Berg in 38723 Seesen/Rhüden, ein Handy liegen. Der Verlust wurde später bemerkt, das abgelegte Handy lag jedoch bei der folgenden Nachsuche nicht mehr am Ort. Eine Anzeige wurde bei der Polizei in Seesen erstattet. Schadenshöhe: 289,98 EUR.

- Eisner, PHK -

