Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg für den 08. -09.02.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

In der Nacht zum 09.02.2019, um 22:40 Uhr, ereignete sich auf der Silberbornstraße in 38667 Bad Harzburg ein Verkehrsunfall. Der 47-jährige PKW-Führer aus Bad Harzburg befuhr die Silberbornstraße in Rtg. Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, als ein Gegenstand auf die Fahrbahn wehte. Beim Ausweichen touchierte der Fahrzeugführer einen Straßenbaum rechts der Fahrbahn.

Winkler, PK

