Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeiinspektion Goslar, Pressebericht vom 10.02.2019

Goslar (ots)

Ruhestörungen und Körperverletzungen

Langelsheim. Am Samstagabend beschwerten sich mehrere Anwohner über ruhestörenden Lärm, ausgehend von einer Feier in einer Gastronomieeinrichtung in Langelsheim. Hierzu wurde die Polizei zwei mal hinzugezogen. Zu zwei handgreiflichen Streitigkeiten kam es dann am frühen Sonntagmorgen in der gleichen Örtlichkeit. Um 02:15 Uhr gerieten vier Personen in Streit, in dessen Folge es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam. Eine knappe Stunde später wurde die Polizei erneut gerufen. Ein Gast schlug einem 29jährigen Mann mit einem Faustschlag die Augenbraue auf. Einem Angestellten, der schlichtend eingreifen wollte, verdrehte der Beschuldigte einen Finger.

Raubüberfall in Lebensmittelmarkt

Goslar. Am Samstagabend um 20:45 Uhr kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in einem Lebensmittelmarkt in der Wolfenbütteler Straße. Der maskierte männliche Täter richtete eine Schusswaffe auf eine Angestellte und entnahm aus der Kasse einen bisher unbekannten Geldbetrag. Das Geld verstaute er in einer mitgebrachten Tasche und verließ den Markt. Der Täter war etwa 1,85 Meter groß, schlanke Gestalt, trug einen schwarz / grauen Kapuzenpullover mit auffälligen weißen Bändern, darüber eine schwarze Weste, dunkle Jeans, helle Handschuhe und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizei Goslar, Tel. 05321 / 339-0

Versuchter Einbruch

Goslar. Am Sonntagmorgen gegen 04:40 Uhr wurde die Scheibe einer Balkontür eines Wohnhauses in Oker eingeschlagen. Es wurde weder in das Haus eingedrungen, noch wurde etwas entwendet.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell