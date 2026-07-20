PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fußgänger durch Fahrt auf dem Gehweg gefährdet

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen sowie die Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10.07.2026. Gegen 11:00 Uhr war eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern auf dem Gehweg entlang der Braunschweiger Straße in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich kam ihnen ein weißer Volkswagen Tiguan entgegen. Dieser fuhr zuvor auf der Braunschweiger Straße in Richtung Süden, wechselte jedoch vor der Ampel in Höhe der Bergstraße auf den Gehweg, um so den Rückstau vor der roten Ampel zu umfahren. In Höhe des Ampelmasts fuhr der Tiguan kurzzeitig zurück auf die Straße. Anschließend fuhr er erneut auf den Gehweg und bog von dort nach rechts zum Famila-Komplex ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Tiguans machen können. Das Fahrzeug war weiß lackiert. Es handelte sich nicht um das aktuelle, sondern um das Vorgängermodell. Zudem werden die beschriebenen Fußgänger als Geschädigte im Strafverfahren gesucht. Bei den Erwachsenen handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Die Frau schob einen Kinder-Bollerwagen und hielt eines der Kinder auf dem Arm. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 10:38

    POL-GF: Beifahrerin bei Wildunfall schwer verletzt

    Wittingen (ots) - Die Beifahrerin eines Multivans wurde heute Morgen bei einem Wildunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Wittingen fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Volkswagen T5 Multivan auf der Bundesstraße 244 von Wittingen in Richtung Suderwittingen. Gegen 8.20 Uhr kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier sprang plötzlich so hoch, dass es gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs prallte und ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:26

    POL-GF: Drohung nach Klingelstreich

    Gifhorn (ots) - Am gestrigen Abend wurde die Polizei per Notruf über einen bedrohlichen Vorfall im Bereich des Spielplatzes an der Erich-Schaper-Straße in Gamsen informiert. Nach Klingelstreichen von Kindern habe ein Anwohner gegenüber den Zeugen erklärt, dass er die Kinder suchen wolle. Dabei habe er eine Pistole gezeigt. Umgehend eilten mehrere Einsatzkräfte der Polizei zur Örtlichkeit, um nach dem zunächst ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:01

    POL-GF: Begleitfahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - 55-Jähriger verstorben

    Transvaal (ots) - In der vergangenen Nacht begleitete die Polizei Gifhorn einen Schwertransport von Weyhausen mit dem Ziel Knesebeck. Gegen 23:00 Uhr befanden sich die Fahrzeuge auf der Kreisstraße 20 zwischen Transvaal und Vorhop. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen verlor der Fahrer eines Begleitfahrzeugs des mit der Durchführung des Transports beauftragten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren