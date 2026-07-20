Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fußgänger durch Fahrt auf dem Gehweg gefährdet

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen sowie die Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10.07.2026. Gegen 11:00 Uhr war eine Familie bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern auf dem Gehweg entlang der Braunschweiger Straße in Richtung Norden unterwegs. Plötzlich kam ihnen ein weißer Volkswagen Tiguan entgegen. Dieser fuhr zuvor auf der Braunschweiger Straße in Richtung Süden, wechselte jedoch vor der Ampel in Höhe der Bergstraße auf den Gehweg, um so den Rückstau vor der roten Ampel zu umfahren. In Höhe des Ampelmasts fuhr der Tiguan kurzzeitig zurück auf die Straße. Anschließend fuhr er erneut auf den Gehweg und bog von dort nach rechts zum Famila-Komplex ab.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Tiguans machen können. Das Fahrzeug war weiß lackiert. Es handelte sich nicht um das aktuelle, sondern um das Vorgängermodell. Zudem werden die beschriebenen Fußgänger als Geschädigte im Strafverfahren gesucht. Bei den Erwachsenen handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Die Frau schob einen Kinder-Bollerwagen und hielt eines der Kinder auf dem Arm. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell