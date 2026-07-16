Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Beifahrerin bei Wildunfall schwer verletzt

Wittingen (ots)

Die Beifahrerin eines Multivans wurde heute Morgen bei einem Wildunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Wittingen fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Volkswagen T5 Multivan auf der Bundesstraße 244 von Wittingen in Richtung Suderwittingen. Gegen 8.20 Uhr kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier sprang plötzlich so hoch, dass es gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs prallte und diese durchschlug. Die 27-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer am Kopf verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der 30-Jährige und ein vierjähriges Kind im Fond blieben unverletzt. Der Volkswagen musste abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle zunächst für 30 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben zwei Streifenwagen der Polizei waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

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