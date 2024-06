POL-GF: Zeugensuche nach Beleidigung

Betzhorn/Wahrenholz (ots) - In der Nacht von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 02:00 Uhr entglasten bislang unbekannte Täter drei Wartehäuschen in den Ortschaften Betzhorn und Wahrenholz. Beschädigt wurde das Wartehäuschen in der "Heiliger-Hain-Straße" in Betzhorn sowie die Wartehäuschen in der "Schulstraße" und "An der Sägemühle" in Wahrenholz. Schätzungsweise ist ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden. Die ...

