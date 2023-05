POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn

Polizeiinspektion Gifhorn

Verkehrsunfälle:

Am 29. April 2023, gegen 12:40 Uhr ereignete sich in der Straße Zum Isetal in Kästorf ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. In Folge des Zusammenstoßes wurde der 79-jährige Fahrradfahrer schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschraubers einem Klinikum zugeführt werden. Die 66-jährige Fahrzeugführerin des PKW blieb unverletzt. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlung zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am späten Abend des 29. April 2023 kam ein 35-Jähriger in der Brackstedter Straße in Jembke von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Gartenmauer und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde eine Beeinflussung durch Alkohol sowie vermutlich auch durch Betäubungsmittel festgestellt. Die obligatorische Blutentnahme wurde durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am 28. April sowie 30. April 2023 wurden jeweils zwei Fahrzeugführer ohne Führerschein festgestellt.

Ein aufmerksamer Polizeibeamter stellte außerhalb seines Dienstes fest, dass ein ihm bekannter 41-Jähriger, der nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, einen PKW im öffentlichen Straßenverkehrsraum in Vollbüttel führte. Eine Überprüfung durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Gifhorn bestätigte dies. Gegen den Fahrzeugführer wird nun polizeilich ermittelt.

Am Abend des 30. April 2023 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Meine einen 42-jährigen in Meine. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass auch dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch hier erfolgte eine Strafanzeige.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 30. April 2023 in Calberlah wurden bei einem 22-Jährigen Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

