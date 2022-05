Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugen gesucht

Knesebeck (ots)

Am vergangenen Sonntag stellte eine 77-Jährige ihren Skoda Karoq in der Burgstraße, gegenüber der dortigen Feuerwehr ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie lange Kratzer im Lack an beiden Fahrzugseiten feststellen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 09:15 Uhr und 10:30 Uhr am Sonntagmorgen.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter 05831 25288-0 bei der Polizei Wittingen.

