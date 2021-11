Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Weyhausen (ots)

Durch Unbekannte wurde am vergangenen Wochenende eine Bushaltestelle an der Neuen Straße in Weyhausen beschädigt. Zeugen beobachteten am späten Samstagabend eine größere Gruppe, bestehend aus augenscheinlich alkoholisierten Jugendlichen, die sich am Wartehäuschen aufhielten. Einzelne aus der Gruppe zogen sich am Dach des Häuschens hoch, dies ist nun beschädigt, zudem wurde die Beleuchtung entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei Weyhausen, unter 05362 947980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell