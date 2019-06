Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrecher gestellt - Zeuge meldet Beobachtung der Polizei

Dannenbüttel (ots)

Am 18.06.2019, gegen 23:30 Uhr meldet ein Zeuge der Polizei, dass er beim Kleingartenverein "Immergrün" in Dannenbüttel mehrere Personen dabei beobachtet habe, wie sie in eine Fischerhütte eingebrochen sind. Im Folgenden konnte die Polizei einen der beiden Täter vor Ort stellen, der zweite flüchtete. Zur Unterstützung wurde ein Hubschrauber angefordert, mit dessen Hilfe wenig später auch der zweit Beschuldigte in Tatortnähe aufgegriffen wurde. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 30-jährige Männer aus Wolfsburg. Zu eventuellem Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

