POL-BOR: Gronau - Randalierer muss in die Zelle

Gronau (ots) - Am Sonntagmorgen randalierte ein polizeibekannter 21-Jähriger zunächst in der Fußgängerzone in Epe, dann setzte er die Randale in seiner Wohnung auf der Merschstraße lautstark fort. Da er sich dort nicht durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten beruhigen ließ, wurde er zur Ausnüchterung und der Verhinderung weiterer Ordnungwidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Dieser Maßnahme versuchte er sich mit körperlicher Gewalt zu widersetzen, was ihm jedoch nicht gelang. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Die Beamten brachten den jungen Randalierer zur Wache, wo er die nächsten Stunden in einer Gewahrsamszelle verbrachte. Zudem leiteten die Beamten auch ein Strafverfahren gegen den Gronauer ein.

