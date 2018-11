POL-BOR: Ahaus - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Mit über ein Promille Blutalkohol sowie nach eigenen Angaben auch unter dem Einfluss eines gerauchten Joints verursachte am Sonntagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer (Ahaus) einen Unfall auf der Kivitstegge in Ahaus. Sachschaden: 10.000 Euro. Er war zusammen mit drei weiteren Personen unterwegs, als er gegen 09.45 Uhr auf der Kivitstegge in Höhe der Hausnummer 14 auf ein linksseitig geparktes Auto auffuhr. Auf Befragen hin gab der Ahauser an, das geparkte Fahrzeug nicht gesehen zu haben. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Die beiden Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Sowohl der Atemalkohol- als auch der Drogenvortest ergaben ein positives Ergebnis. Der Ahauser musste mit zur Wache, um dort mehrere Blutproben abzugeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Beschlagnahme des Führerscheins wurde angeordnet. Den 19-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

