POL-GF: Unfallflucht bei Gifhorn

Gifhorn (ots) - Gifhorn, Bundesstraße 188 03.12.2018, 08.05 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen um kurz nach 8 Uhr auf der Dragenkreuzung östlich von Gifhorn ereignet hat.

Ein 23-jähriger Gifhorner fuhr mit seinem grünen VW Golf 4 auf der B 188 in Richtung Gifhorn. Im Bereich der Dragenkreuzung wurde er offensichtlich vom Fahrer eines Pkw übersehen, der aus Triangel kommend die Bundesstraße geradeaus in Richtung K 114 überqueren wollte. Dieser Pkw, vermutlich ein VW Golf Variant oder Passat Variant, älteres Modell, krachte in die Beifahrerseite des Golf 4. Anschließend fuhr er geradeaus weiter auf der K 114 (Osttangente) in Richtung Wolfsburg, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Verursacherfahrzeug entstand erheblicher Frontschaden, am VW Golf des 23-jährigen Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 05371/9800.

