POL-GF: Zeugenaufruf: Auseinandersetzungen im "Enno-Zug" von Hannover nach Gifhorn

Gifhorn 01.12.2018 gegen 22:30 Uhr (ots) - In den späten Abendstunden des 01.12.2018 wird durch die Bundespolizei gemeldet, dass es in dem Zug "Enno 83535" von Hannover nach Gifhorn, auf Höhe des Gifhorner Bahnhofs, zu Auseinandersetzungen gekommen sei. Daran beteiligt gewesen seien drei Männer, deren Personalien am Leiferder Bahnhof festgestellt werden können, und eine bisher unbekannte Anzahl von Frauen. Ob strafbare Handlungen vorliegen, kann bislang noch nicht gesagt werden. Da die Personalien der beteiligten bzw. geschädigten Frauen, sowie der genaue Sachverhalt bisher unbekannt sind, bittet die Polizei Gifhorn um Ihre Mithilfe. Eventuelle Zeugen und Geschädigte, die Angaben zu den Tätern, Opfern oder dem Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Gifhorn unter der genannten Telefonnummer.

