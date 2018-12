POL-GF: Einbruchdiebstahl in unbewohntes Einfamilienhaus

Torfkoppelweg, 38543 Hillerse (ots) - In dem Zeitraum vom 25.11. bis 01.12.2018 gelangten bislang unbekannte Täter über eine Kellertür in das zur Zeit leerstehende Einfamilienhaus in Hillerse, Torfkoppelweg. In dem Haus wurden offensichtlich diverse Räume und Möbelstücke durchsucht und dabei Schmuck in Höhe von ca. 100 Euro entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in dem Tatzeitraum in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben, nimmt die Polizei Gifhorn entgegen.

