POL-GF: Unfallflucht bei Ehra

Ehra-Lessien (ots) - Ehra / Voitze, Bundesstraße 248 28.11.2018, 17.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am frühen Mittwochabend auf der Bundesstraße 248 bei Ehra ereignet hat.

Ein 28-jähriger aus Wiesbaden (Hessen) fuhr mit seinem Mitsubishi Colt von Ehra nach Voitze und überholte eine Kolonne von Fahrzeugen. Unmittelbar vor ihm scherte während des Überholvorgangs ein Kleinlastwagen aus und übersah den Mitsubishi. Der 28-jährige wich mit seinem Pkw nach links in den unbefestigten Seitenraum aus, wo das Fahrzeug außer Kontrolle geriet und gegen einen Baum prallte. Der Wiesbadener erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Am Auto des 28-jährigen entstand Totalschaden.

Der Fahrer des Kleinlasters fuhr weiter in Richtung Voitze. Um Hinweise zu diesem Verursacher oder zum Unfallhergang bittet die Polizei in Brome, Telefon 05833/955590.

