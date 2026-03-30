PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte zerstörten die Scheiben an zwei Bushaltestellen in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, 29. März meldete gegen 22.06 Uhr ein Zeuge zerstörte Glasscheiben an der Haltestelle Fürstenallee in Paderborn. Ebenfalls am Sonntag wurde Anzeige erstattet, als einem Busfahrer um 18.00 Uhr die zerstörten Scheiben an der Haltestelle Steubenstraße auffielen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 30.03.2026 – 09:13

    POL-PB: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt gesucht

    Paderborn (ots) - (md) In der Paderborner Innenstadt kam es Samstagnacht zu zwei gefährlichen Körperverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen. Im Bereich der Königsplatzes gerieten am 29. März gegen 4.39 Uhr ein 22 Jahre alter Mann und sein Begleiter mit drei Personen in Streit, mit denen es zuvor in der Marienstraße an einem Club bereits Auseinandersetzungen gegeben ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:10

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Delbrück (ots) - (md) An der Delbrücker Wittmundstraße kam es am Samstag, 28. März, zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Bei seiner Rückkehr am Samstagabend stellte das Bewohnerehepaar die offenstehende und beschädigte Terassentür fest. Der oder die Täter waren so ins Haus gelangt und hatten die Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute flohen sie ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:10

    POL-PB: Einbrecher wird erwischt und flüchtet - Zeugen gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Samstagabend, 28. März, überraschte eine 61 Jahre alte Frau einen Einbrecher in einem Haus an der Pontanusstraße, der daraufhin flüchtetet. Die Frau wollte gegen 20.00 Uhr im Haus ihrer Mutter nach dem Rechten sehen, als sie im Wohnzimmer auf einen unbekannten Mann traf, der daraufhin durch ein offenstehendes Küchenfenster, durch welches er sich nach ersten Ermittlungen auch Zugang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren