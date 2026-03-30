Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte zerstörten die Scheiben an zwei Bushaltestellen in Paderborn. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag, 29. März meldete gegen 22.06 Uhr ein Zeuge zerstörte Glasscheiben an der Haltestelle Fürstenallee in Paderborn. Ebenfalls am Sonntag wurde Anzeige erstattet, als einem Busfahrer um 18.00 Uhr die zerstörten Scheiben an der Haltestelle Steubenstraße auffielen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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