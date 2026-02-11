Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 09. Februar, 22.00 Uhr, und Dienstag, 10. Februar, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Dubelohstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch ein Einfahrtstor verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Werkstatt, durchwühlten die Lagerhalle und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

