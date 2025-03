POL-PB: Einbrecher fliehen ohne Beute

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen in Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäusern an der Benhauser Straße in Paderborn ein. In einem Fall stahlen sie ein Pedelec. Zwischen Montag, 24. März, 17.30 Uhr und Donnerstag, 27. März, 11.00 Uhr brachen Unbekannte in das Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus an der Benhauser Straße in Paderborn ein. Der Einbruch fiel dem Bewohner am Donnerstagmorgen auf. Der oder die ...

