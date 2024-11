Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Am Mittwoch und Donnerstag sind Einbrüche in zwei Wohnungen in Mehrparteienhäusern sowie ein Einfamilienhaus verübt worden.

Im zweiten Obergeschoss eines Miethauses an der Bielefelder Straße wurde am Mittwoch zwischen 14.00 und 15.00 Uhr eine Wohnungstür aufgebrochen. Der oder die Täter drangen nicht weiter in die Wohnung vor und entkamen ohne Beute.

In einem anderen Mehrfamilienhaus an der Bielefelder Straße kam es tags darauf zu einem Wohnungseinbruch ebenfalls im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner hatten das Haus gegen 14.25 Uhr verlassen. Um 18.30 Uhr stellte eine Nachbarin fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war und verständigte die Bewohner. Ob in diesem Fall etwas aus der Wohnung entwendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Adlerweg ein. Sie versuchten zunächst Fenster aufzubrechen und kamen schließlich durch die aufgebrochene Kellertür ins Haus. Alle Räume wurden nach Wertsachen durchsucht. Beute machten die Täter vermutlich nicht.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.

Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat wichtige Informationen zu dem Thema im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell