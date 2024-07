POL-PB: E-Biker kollidiert mit Fußgängerin

Lichtenau (ots) - (mb) Auf der B68 ist am Montag eine Autofahrerin bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Eine 24-jährige Opel-Corsa-Fahrerin fuhr gegen 18.25 Uhr auf der B68 in Richtung Warburg. Als ein Auto vor ihr bremste und nach links in den Sandweg abbog, bremste auch die Corsa-Fahrerin ab und lenkte nach rechts, um an dem Auto vorbeizufahren. Der hinter dem Corsa fahrende 68-jährige Fahrer eines VW-Wohnmobils ...

mehr