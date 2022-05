POL-PB: Dreijähriger läuft gegen Auto - schwerverletzt

Paderborn (ots) - (mb) An der Gertrud-Gröninger-Straße ist in der Nacht zu Dienstag (10.05.2022) in eine Bäckerei eingebrochen worden. Der Täter brach ein Oberlicht an der Front des Gebäudes auf und kletterte durch das Fenster in die Bäckereifiliale. Er suchte nach Geld und Wertsachen. Entwendet wurden mehrere leere Geldkassetten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer ...

