Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Personen nach Autobrand im Krankenhaus

Delbrück (ots)

(mb) Nach einem Autobrand sind am Montagabend ein Mädchen, eine Frau und ein Mann vorsichtshalber zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht worden.

Eine 53-jährige Frau war am Abend mit ihrer Tochter (12) in einem 33 Jahre alten Ford Scorpio, der mit einer Autogas-Anlage ausgestattet war, unterwegs. Gegen 21.00 Uhr kamen sie nach Hause und hielten auf dem Grundstück an der Landstraße an. Als sie ausstiegen drangen plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum des Fahrzeugs. Die Fahrerin rief einen anderen Bewohner (68) hinzu, der vergeblich mit einem Feuerlöscher gegen die Flammen vorging. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Fahrzeugbrand. An dem Ford Oldtimer entstand Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Mit einem Rettungswagen wurden Mutter und Tochter sowie der 68-Jährige zu Untersuchungen in Krankenhäuser nach Salzkotten und Bad Lippspringe gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell