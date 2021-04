Polizei Paderborn

POL-PB: 71-jährige Radlerin verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto Am Vorderflöß hat eine Radfahrerin am Mittwoch Verletzungen erlitten.

Eine 81-jährige Citroen-C4-Fahrerin befuhr gegen 14.15 Uhr die Hubertusstraße zur Straße Am Vorderflöß. An der Einmündung bog sie nach links ab. Dabei missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 71-jährigen Radfahrerin. Das Auto touchierte das Fahrrad und die Seniorin stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

