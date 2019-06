Polizei Paderborn

POL-PB: Mit 167 km/h bei erlaubten 100

Paderborn (ots)

(mb) Viel zu schnell war ein Verkehrsteilnehmer mit seinem VW am Mittwochnachmittag auf der B1 zwischen Paderborn und Salzkotten unterwegs. Sein PKW wurde durch Beamte der Polizei Paderborn mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Sofern der Fahrer nicht bereits durch Verkehrsverstöße in Erscheinung getreten ist, erwarten ihn neben einem Bußgeld von 440 Euro und zwei Monaten Fahrverbot auch die Eintragung von zwei Punkten beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg.

