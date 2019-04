Polizei Paderborn

POL-PB: 2 verletzte Radfahrer nach Zusammenstoß

Hövelhof-Riege (ots)

Hövelhof- Riege, Detmolder Straße Höhe Einmündung Hirschpark. Freitag, 19.04.2019, 12:09 Uhr

Am Karfreitag, 19.04.2019, um 12:09 Uhr befuhr ein 64- jähriger Radfahrer mit seinem Rennrad den kombinierten Geh- u. Radweg rechtsseitig der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Hövelrieger Straße. Der Radweg ist für beide Fahrtrichtungen freigegeben und verläuft aus Sicht des Rennradfahrers vor der Ein- mündung "Hirschpark" in einer leichten Rechtskurve. In Höhe der Einmündung kam es zur Kollision mit einem 6- jährigen Jungen, der mit seinem Kinderrad den Geh- Radweg in FR. Riege vor seinem Vater befuhr. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Während der 64-Jährige mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch stationär im KH aufgenommen werden musste, erlitt der Junge nur eine Prellung am Oberarm, die keine weitere ärztliche Behandlung erforderte. Die Unfallbeteiligten Radfahrer trugen ordnungsgemäß Fahrradschutzhelme. An dem Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 400,00 Euro.

