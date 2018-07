POL-PB: Einbruch in An- und Verkaufsgeschäft

Paderborn (ots) - (mb) An der Riemekestraße ist in der Nacht zu Montag in ein An- und Verkaufsgeschäft eingebrochen worden.

Gegen 03.40 Uhr wurden Anwohner durch Scheibenklirren geweckt. Die Zeugen sahen aus dem Fenster und bemerkten eine Person, die aus dem Laden an der Ecke Riemekestraße/Ferdinandstraße flüchtete. Sie alarmierten die Polizei. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die Eingangstür des An- und Verkaufs eingeschlagen worden war. Aus den Auslagen hatte der Täter mehrere Handys entwendet. Er soll von der Statur her männlich sein und eine schwarze Trainingshose mit weiße Streifen an den Hosenbeinen sowie ein dunkles Oberteil und eine rote Baseballkappe getragen haben. Der Täter hatte einen schwarzen Jutesack mit großem "adidas"-Emblem dabei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

