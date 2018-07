POL-PB: Einbrecher verwüsten Lehrerzimmer

Delbrück (ots) - (mb) In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter in die Gesamtschule am Nordring eingebrochen und haben im Schulgebäude mehrere Räume verwüstet.

Gegen 00.20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie hatten ein offen stehendes Fenster am Schulgebäude entdeckt und vermutlich auch den Schein einer Taschenlampe im Gebäude gesehen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und umstellte das Gebäude. Bei der Durchsuchung wurden keine Personen entdeckt. Im Gebäude waren Türen aufgebrochen oder nahezu völlig zerstört worden. Eine Glasvitrine wurde eingeschlagen. Im Verwaltungsbereich verwüsteten die Täter Büros und das Lehrerzimmer. Sämtliche Schränke und Schubladen waren geöffnet worden und der Inhalt lag verteilt auf dem Boden. Stühle und Tische waren umgeworfen worden. Der angerichtete Sachschaden wird mehrere tausend Euro betragen. Eine genaue Schadensanalyse steht noch aus. Am Abend hatte in der Schule eine Feier stattgefunden. Gegen 20.00 Uhr hatten alle Teilnehmer das Gebäude verlassen.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten Täter versucht, mit einer Eisenstange eine Scheibe im Eingangsbereich der Gesamtschule einzuschlagen. Die Scheibe ging nicht zu Bruch und ein Betreten des Gebäudes war nicht möglich.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können: Telefon 05251/3060.

