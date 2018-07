POL-PB: Tiguanfahrer nach Unfall geflüchtet

Schloß Neuhaus (ots) - (Ob)Am Freitagnachmittag verursachte ein Tiguanfahrer auf der Dubelohstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 38jähriger Ford-Fahrer die Dubelohstraße von Schloß Neuhaus in Richtung Paderborn. In Höhe der Auffahrt zur B1 wechselte ein silberner VW Tiguan vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei seitlich mit dem Ford. Der VW setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Paderborn, Tel.: 05251/3060

