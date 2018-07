POL-PB: Zwei Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Salzkotten (ots) - (Ob) Schwere Verletzungen erlitten zwei Pedelec-Fahrer bei einem Zusammenstoß am Samstagvormittag in Oberntudorf. Gegen 10.50 Uhr befuhr ein 81 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec den Radweg der L 636 aus Richtung Salzkotten in Richtung Oberntudorf. Er wich einem Kanaldeckel aus und achtete dabei nicht auf einen entgegenkommenden 63jährigen Pedelec-Fahrer. Beide kollidierten miteinander, stürzten zu Boden und verletzten sich schwer. Mit zwei Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser verbracht. An den Pedelecs entstanden keine Sachschäden. Beide Pedelec-Fahrer trugen keinen Fahrradhelm.

